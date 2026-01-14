15 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Homem é executado a tiros em cruzamento de Valparaíso

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vítima foi identificada como Cristiano Marcos Rocha Lima, de 46 anos
Vítima foi identificada como Cristiano Marcos Rocha Lima, de 46 anos

Um homicídio cometido com características de execução foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) em Valparaíso, município da região de Araçatuba. A vítima, identificada como Cristiano Marcos Rocha Lima, de 46 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo em via pública.

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Francisco Fernandes Filho e Domingos Jorge, onde, segundo informações preliminares, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo teria efetuado quatro disparos, atingindo Cristiano, principalmente na região do tronco.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento no local. No entanto, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após receber os primeiros socorros.

A área foi isolada para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC), que realizou a perícia técnica em busca de vestígios que possam contribuir com as investigações. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.

De acordo com as autoridades, a vítima possuía passagens pela polícia, embora não tenham sido divulgados detalhes nem confirmada, até o momento, a linha de investigação. O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura a motivação do crime e tenta identificar os autores.

Informações que possam colaborar com a investigação podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 197.

