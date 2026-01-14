Um homicídio cometido com características de execução foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) em Valparaíso, município da região de Araçatuba. A vítima, identificada como Cristiano Marcos Rocha Lima, de 46 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo em via pública.

O crime aconteceu no cruzamento das ruas Francisco Fernandes Filho e Domingos Jorge, onde, segundo informações preliminares, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo teria efetuado quatro disparos, atingindo Cristiano, principalmente na região do tronco.

Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento no local. No entanto, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após receber os primeiros socorros.