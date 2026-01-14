Um homicídio cometido com características de execução foi registrado na manhã desta quarta-feira (14) em Valparaíso, município da região de Araçatuba. A vítima, identificada como Cristiano Marcos Rocha Lima, de 46 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo em via pública.
O crime aconteceu no cruzamento das ruas Francisco Fernandes Filho e Domingos Jorge, onde, segundo informações preliminares, a vítima foi surpreendida por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo teria efetuado quatro disparos, atingindo Cristiano, principalmente na região do tronco.
Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento no local. No entanto, o homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após receber os primeiros socorros.
A área foi isolada para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC), que realizou a perícia técnica em busca de vestígios que possam contribuir com as investigações. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.
De acordo com as autoridades, a vítima possuía passagens pela polícia, embora não tenham sido divulgados detalhes nem confirmada, até o momento, a linha de investigação. O caso está sob responsabilidade da Polícia Civil, que apura a motivação do crime e tenta identificar os autores.
Informações que possam colaborar com a investigação podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 ou 197.
