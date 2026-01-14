O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu absolver um homem condenado pelo furto de uma camisa polo avaliada em R$ 39,99, ocorrido em Birigui. A decisão foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu a inexistência de relevância penal na conduta, mesmo com a condenação já definitiva.

O caso teve início em fevereiro de 2022, quando o acusado foi flagrado após sair de uma loja de departamentos com a peça escondida sob a blusa. Ele foi abordado pela Polícia Militar, confessou o furto e o produto foi imediatamente devolvido ao estabelecimento. Ainda assim, a Justiça local o condenou a um ano de prisão em regime semiaberto.

A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e, posteriormente, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afastou a aplicação do princípio da insignificância ao considerar o histórico criminal do réu. Com isso, a condenação transitou em julgado.