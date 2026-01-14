Araçatuba está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, voltados à formação e inserção de moradores no mercado de trabalho. As oportunidades abrangem diferentes áreas e fazem parte de programas estaduais de incentivo ao emprego e à capacitação.
Entre os cursos oferecidos, estão Auxiliar Administrativo, Logística, Informática e Almoxarife, com aulas realizadas no período noturno, no Sest/Senat, localizado às margens da rodovia Senador Teotônio Vilela, no Jardim Alvorada. As cargas horárias variam de 70 a 86 horas, conforme a formação escolhida.
Os cursos são destinados tanto ao programa Meu Primeiro Emprego, voltado a jovens de 16 a 24 anos, quanto ao Programa Novo Emprego, que atende pessoas em busca de recolocação profissional. Ao todo, são dezenas de vagas disponíveis, distribuídas entre as modalidades.
As inscrições seguem abertas até o dia 5 de fevereiro, e a previsão de início das aulas é 23 de fevereiro. Os interessados devem realizar o cadastro por meio do site oficial Trampolim, plataforma do Governo do Estado voltada à intermediação de vagas e cursos de qualificação.
A iniciativa busca ampliar o acesso à formação profissional gratuita e fortalecer a empregabilidade na região, oferecendo capacitação alinhada às demandas do mercado de trabalho.
