Araçatuba está com vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, voltados à formação e inserção de moradores no mercado de trabalho. As oportunidades abrangem diferentes áreas e fazem parte de programas estaduais de incentivo ao emprego e à capacitação.

Entre os cursos oferecidos, estão Auxiliar Administrativo, Logística, Informática e Almoxarife, com aulas realizadas no período noturno, no Sest/Senat, localizado às margens da rodovia Senador Teotônio Vilela, no Jardim Alvorada. As cargas horárias variam de 70 a 86 horas, conforme a formação escolhida.

Os cursos são destinados tanto ao programa Meu Primeiro Emprego, voltado a jovens de 16 a 24 anos, quanto ao Programa Novo Emprego, que atende pessoas em busca de recolocação profissional. Ao todo, são dezenas de vagas disponíveis, distribuídas entre as modalidades.