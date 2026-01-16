O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, iniciou o processo de consultas públicas para apresentar e discutir as obras de recuperação do pavimento e melhorias previstas para a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). As intervenções abrangem o trecho entre os quilômetros 283,6 e 348,03, passando pelos municípios de Penápolis, Braúna, Clementina e Santópolis do Aguapeí.

As reuniões fazem parte das exigências estabelecidas para empreendimentos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e têm como objetivo garantir transparência, amplo acesso às informações e participação da sociedade no planejamento das ações. Durante os encontros, serão apresentados os estudos ambientais e sociais relacionados às obras, além da oportunidade para que moradores e lideranças locais contribuam com sugestões.

Ao longo dos últimos anos, diversos acidentes foram registrados nesse trecho regional da SP-425, especialmente na área urbana de Santópolis do Aguapeí. A rodovia concentra intenso fluxo de caminhões, em razão do transporte de cargas, e a entrada da cidade conta com poucos acessos, o que aumenta os riscos para motoristas e pedestres. A expectativa é que as melhorias tragam mais segurança viária e melhores condições de tráfego para quem utiliza a estrada diariamente.