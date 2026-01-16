O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, iniciou o processo de consultas públicas para apresentar e discutir as obras de recuperação do pavimento e melhorias previstas para a Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425). As intervenções abrangem o trecho entre os quilômetros 283,6 e 348,03, passando pelos municípios de Penápolis, Braúna, Clementina e Santópolis do Aguapeí.
As reuniões fazem parte das exigências estabelecidas para empreendimentos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e têm como objetivo garantir transparência, amplo acesso às informações e participação da sociedade no planejamento das ações. Durante os encontros, serão apresentados os estudos ambientais e sociais relacionados às obras, além da oportunidade para que moradores e lideranças locais contribuam com sugestões.
Ao longo dos últimos anos, diversos acidentes foram registrados nesse trecho regional da SP-425, especialmente na área urbana de Santópolis do Aguapeí. A rodovia concentra intenso fluxo de caminhões, em razão do transporte de cargas, e a entrada da cidade conta com poucos acessos, o que aumenta os riscos para motoristas e pedestres. A expectativa é que as melhorias tragam mais segurança viária e melhores condições de tráfego para quem utiliza a estrada diariamente.
A primeira consulta pública está prevista para o dia 22 de janeiro, às 9h, em Penápolis, seguida por uma reunião no mesmo dia, às 15h, em Braúna. No dia 23 de janeiro, os encontros continuam em Clementina, no período da manhã, e se encerram à tarde em Santópolis do Aguapeí. Segundo o DER, a participação popular é considerada essencial para o aperfeiçoamento dos projetos e para a construção de soluções alinhadas ao interesse público e às necessidades da região.
Consultas Públicas - SP 425
Penápolis
22/01/2026 | 9h
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Trabalho
Avenida Maria Chica, 1.415 - Penápolis/SP
Braúna
22/01/2026 | 15h
Câmara Municipal de Braúna
Avenida Barão do Rio Branco, 968 - Braúna/SP
Clementina
23/01/2026 | 9h
Câmara Municipal de Clementina
Rua Bahia, 159 - Clementina/SP
Santópolis do Aguapeí
23/01/2026 | 15h
Centro de Convenções
Rua Clarinda Rosa Neto, 735 - Santópolis do Aguapeí/SP
