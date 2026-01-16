As secretarias municipais de Saúde e de Assistência Social de Castilho uniram esforços para fortalecer a campanha Janeiro Branco, voltada à conscientização sobre a importância da saúde mental. Na quarta-feira (14), profissionais das duas pastas realizaram uma mobilização na Feirinha do Produtor, onde foram distribuídos materiais informativos e prestadas orientações à população.

A campanha, realizada anualmente em todo o país, tem como objetivo estimular o diálogo sobre saúde emocional e alertar para a prevenção de transtornos como depressão e ansiedade. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que a depressão já figura entre as principais causas de incapacidade no mundo, afetando mais de 300 milhões de pessoas.

A secretária municipal de Assistência Social, Rejane Flor, ressaltou que a iniciativa vai além da informação. “O Janeiro Branco é um convite à reflexão e ao autocuidado. Precisamos falar sobre saúde mental de forma aberta, romper preconceitos e incentivar as pessoas a procurarem ajuda sempre que sentirem necessidade”, afirmou.