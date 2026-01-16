A Secretaria Municipal de Saúde de Andradina fez um novo apelo aos pais e responsáveis por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos para que procurem a Unidade Bástica de Saúde (UBS) mais próxima e garantam a vacinação contra a dengue. Apesar da disponibilidade do imunizante, a adesão ainda é considerada muito baixa.
De acordo com a secretária de Saúde, Maristela Marinho, a vacina tetravalente atenuada contra a dengue é segura e fundamental para a prevenção da doença. “São duas doses, com intervalo de três meses, mas infelizmente a procura está muito abaixo do esperado”, destacou.
Dados da pasta apontam que a meta de cobertura vacinal é de 90% do público-alvo, estimado em 3.430 pessoas. No entanto, apenas 266 crianças e adolescentes (7,76%) receberam a primeira dose, e somente 102 (2,97%) retornaram para completar o esquema vacinal com a segunda aplicação.
A subsecretária de Saúde, Elaine Stelutti, reforça que a faixa etária de 10 a 14 anos é uma das mais suscetíveis às complicações da dengue. “Contamos com a conscientização dos pais e responsáveis para proteger seus filhos. A vacina é uma ferramenta essencial para reduzir casos graves e internações”, afirmou.
Para receber a dose, a criança ou adolescente deve estar acompanhada de um responsável legal, portando documento de identidade, carteira de vacinação e comprovante de residência ou escolar. Outro critério importante é não ter sido diagnosticado com dengue nos últimos seis meses.
Onde se vacinar em Andradina
- UBS Vila Mineira – Rua Iguassu, nº 1195, Vila Mineira
- UBS Santa Cecília – Rua Presidente Dutra, nº 387, Jardim Santa Cecília
- Centro de Saúde I (Antigo PAM) – Rua Paes Leme, nº 145, Centro
- UBS Adilson Dantas da Silva – Rua Jean Bernard, nº 691, Jardim Europa
- UBS Norte – Rua Itar Takatsu, nº 115, Jardim das Tulipas
- UBS Dr. Eduardo Henrique Francisquini Char (Benfica) – Rua Monsenhor Vitor Assuite, nº 2004, Benfica
A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é gratuita e fundamental para conter o avanço da dengue no município, protegendo não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade.
