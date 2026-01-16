A Secretaria Municipal de Saúde de Andradina fez um novo apelo aos pais e responsáveis por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos para que procurem a Unidade Bástica de Saúde (UBS) mais próxima e garantam a vacinação contra a dengue. Apesar da disponibilidade do imunizante, a adesão ainda é considerada muito baixa.

De acordo com a secretária de Saúde, Maristela Marinho, a vacina tetravalente atenuada contra a dengue é segura e fundamental para a prevenção da doença. “São duas doses, com intervalo de três meses, mas infelizmente a procura está muito abaixo do esperado”, destacou.

Dados da pasta apontam que a meta de cobertura vacinal é de 90% do público-alvo, estimado em 3.430 pessoas. No entanto, apenas 266 crianças e adolescentes (7,76%) receberam a primeira dose, e somente 102 (2,97%) retornaram para completar o esquema vacinal com a segunda aplicação.