16 de janeiro de 2026
TENTOU FUGIR

Motociclista empina, foge da PM e bate em cerca de arame farpado

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PMESP
A ocorrência mobilizou duas viaturas da Polícia Militar

Um homem foi preso na noite de terça-feira (14), após realizar manobras arriscadas com uma motocicleta na estrada de acesso aos condomínios Riviera Santa Bárbara e Reserva da Barra, na região do bairro Macuco, em Buritama. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40 e mobilizou duas viaturas da Polícia Militar.

Segundo a PM, o Centro de Operações (Copom) alertou sobre motociclistas trafegando de forma perigosa pelo trecho. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram duas motos sendo conduzidas em apenas uma roda, colocando em risco motoristas e pedestres que circulavam pela via.

Durante a abordagem, os dois condutores chegaram a obedecer à ordem de parada, mas um deles, que pilotava uma Honda CG 160 Start preta, arrancou bruscamente em alta velocidade. Na tentativa de fuga, o motociclista derrapou, perdeu o controle em uma curva e colidiu contra uma cerca de arame farpado.

Mesmo após o choque, ele tentou continuar a fuga, sendo contido, imobilizado e algemado pelos policiais, diante do risco de nova evasão. O outro envolvido conseguiu deixar o local e foi posteriormente identificado como condutor de uma Honda XRE 190 vermelha, registrada no município de Araçatuba.

O motociclista detido foi encaminhado à Santa Casa de Buritama, onde recebeu atendimento médico por escoriações na perna e no pé direito. Não foram constatados sinais de embriaguez. A motocicleta foi recolhida ao pátio por guincho autorizado e as infrações administrativas foram lavradas.

A Polícia ressaltou que o local é de grande movimento, com circulação intensa de veículos e pessoas, especialmente por se tratar de uma área próxima a ranchos e locais de lazer. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi elaborado boletim pelos crimes de direção perigosa e resistência.

