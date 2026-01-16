Um homem foi preso na noite de terça-feira (14), após realizar manobras arriscadas com uma motocicleta na estrada de acesso aos condomínios Riviera Santa Bárbara e Reserva da Barra, na região do bairro Macuco, em Buritama. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40 e mobilizou duas viaturas da Polícia Militar.

Segundo a PM, o Centro de Operações (Copom) alertou sobre motociclistas trafegando de forma perigosa pelo trecho. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram duas motos sendo conduzidas em apenas uma roda, colocando em risco motoristas e pedestres que circulavam pela via.

Durante a abordagem, os dois condutores chegaram a obedecer à ordem de parada, mas um deles, que pilotava uma Honda CG 160 Start preta, arrancou bruscamente em alta velocidade. Na tentativa de fuga, o motociclista derrapou, perdeu o controle em uma curva e colidiu contra uma cerca de arame farpado.