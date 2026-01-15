A GS Inima Samar deu início, nesta quinta-feira (15), a um teste de fumaça no bairro Guanabara, em Araçatuba. A iniciativa integra um projeto piloto voltado à identificação de ligações irregulares na rede coletora de esgoto, com foco na prevenção de extravasamentos e na melhoria do desempenho do sistema de saneamento.
Antes da execução do procedimento, moradores da região foram previamente informados e receberam orientações detalhadas sobre a ação. Logo nas primeiras vistorias, a fumaça permitiu apontar pontos com possíveis irregularidades em alguns imóveis. Nesses casos, as equipes explicaram as causas do problema e indicaram as adequações necessárias para a regularização.
O teste utiliza fumaça não tóxica introduzida na rede de esgoto para localizar ligações cruzadas, especialmente a entrada indevida de água da chuva no sistema. Esse tipo de irregularidade compromete o funcionamento da rede, que é projetada exclusivamente para receber o esgoto doméstico, podendo provocar retorno de efluentes aos imóveis, extravasamentos em vias públicas e sobrecarga da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).
Segundo o gerente de operações e manutenções da GS Inima Samar, Lucas Dalri, a diferença de vazão é expressiva. “Em períodos sem chuva, a ETE recebe cerca de 500 litros por segundo. Já em chuvas intensas, como as registradas no início de dezembro de 2025, esse volume chegou a quase 1.400 litros por segundo, evidenciando a entrada irregular de água pluvial na rede”, explica.
Ainda de acordo com a concessionária, em dezembro foram registradas mais de 20 ocorrências diárias de extravasamento de esgoto, número duas vezes maior que a média em períodos secos, o que reforça a necessidade do diagnóstico e correção das falhas.
Após a consolidação dos dados, a GS Inima Samar, em conjunto com a Prefeitura, irá avaliar a ampliação do teste para outros bairros do município. A empresa destaca que a ação tem caráter educativo, não resultando em multas ou autuações, e que o procedimento é seguro, amplamente utilizado em sistemas de saneamento. Nesta etapa inicial, o trabalho ficará restrito ao bairro Guanabara e deve seguir até o fim de fevereiro.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.