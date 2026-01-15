A GS Inima Samar deu início, nesta quinta-feira (15), a um teste de fumaça no bairro Guanabara, em Araçatuba. A iniciativa integra um projeto piloto voltado à identificação de ligações irregulares na rede coletora de esgoto, com foco na prevenção de extravasamentos e na melhoria do desempenho do sistema de saneamento.

Antes da execução do procedimento, moradores da região foram previamente informados e receberam orientações detalhadas sobre a ação. Logo nas primeiras vistorias, a fumaça permitiu apontar pontos com possíveis irregularidades em alguns imóveis. Nesses casos, as equipes explicaram as causas do problema e indicaram as adequações necessárias para a regularização.

O teste utiliza fumaça não tóxica introduzida na rede de esgoto para localizar ligações cruzadas, especialmente a entrada indevida de água da chuva no sistema. Esse tipo de irregularidade compromete o funcionamento da rede, que é projetada exclusivamente para receber o esgoto doméstico, podendo provocar retorno de efluentes aos imóveis, extravasamentos em vias públicas e sobrecarga da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).