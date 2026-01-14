O diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Guzolândia, Jeferson Donegar, pediu exoneração do cargo após a divulgação de um vídeo em que aparece pisando na cabeça de um bezerro imobilizado, amarrado pelas patas e com a boca amordaçada. A informação foi confirmada nessa segunda-feira (12).

O registro causou forte comoção e revolta nas redes sociais, onde as imagens foram amplamente compartilhadas e criticadas por usuários que apontaram indícios de crueldade contra o animal. Após a repercussão negativa, o vídeo foi apagado do perfil do servidor, que ocupava um cargo comissionado no município. Guzolândia está localizada a cerca de 80 quilômetros de Araçatuba.

Em contato telefônico com a Folha da Região, a delegada da Polícia Civil Caroline Baltes informou que foi instaurado, na segunda-feira, um inquérito policial para apurar o caso como maus-tratos a animais.