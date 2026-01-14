A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas fortes e temporais entre esta quarta-feira (14) e sexta-feira (16). A instabilidade é provocada pela atuação de um sistema meteorológico que avança pela Região Sudeste, criando condições para precipitações intensas em várias áreas do estado.

No interior paulista, Araçatuba aparece entre as regiões classificadas com acumulado médio de chuva, ao lado de cidades como São José do Rio Preto, Marília, Presidente Prudente, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. Apesar de não estar no nível mais elevado de alerta, o município pode registrar pancadas fortes em curto período.

De acordo com o órgão, os temporais podem vir acompanhados de raios, rajadas de vento e, em alguns pontos, há possibilidade de queda de granizo. O volume de chuva tende a se intensificar principalmente na quinta-feira (15), quando o risco de transtornos aumenta.