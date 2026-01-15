A Polícia Militar Rodoviária concluiu mais uma edição da campanha solidária “Natal Iluminado”, ação que há quase uma década transforma as bases operacionais em pontos de arrecadação e de aproximação com a comunidade. A iniciativa, que começou em Marília em 2016, ganhou adesão em diversas cidades do Estado e se consolidou como uma das principais mobilizações sociais do período natalino.

Durante o período da campanha, moradores que visitaram as unidades da corporação puderam conhecer o trabalho dos policiais e contribuir com a doação de fraldas geriátricas. O gesto, simples e direto, tornou-se fundamental para o atendimento de instituições que acolhem pessoas idosas e que dependem desse tipo de material no dia a dia.

Na área atendida pelo policiamento rodoviário de Araçatuba foram reunidas 5.681 fraldas, distribuídas posteriormente a seis entidades: Casa Bom Samaritano, Lar São João, Lar da Velhice e Associação dos Idosos, todas em Araçatuba, além do Abrigo Vó Tereza, em Birigui, e da Associação São Vicente de Paula, em Andradina.