A Polícia Militar de Birigui prendeu, na tarde desta terça-feira (13), a principal suspeita de envolvimento no homicídio do motorista aposentado João Francisco de Assis Vasques, de 77 anos. O idoso foi encontrado morto no dia 2 de janeiro, em uma área rural de Santópolis do Aguapeí, em avançado estado de decomposição.
A mulher, identificada pelas iniciais J.R.D.G., de 22 anos, foi localizada em um bar na Rua Tupi, no bairro Santo Antônio, após a PM receber informações sobre seu paradeiro. Durante a abordagem, ela tentou resistir à ação policial, sendo contida pela equipe.
Contra a suspeita havia um mandado de prisão temporária, com prazo de 30 dias, expedido pela Justiça de Araçatuba, no âmbito das investigações que apuram o crime. Durante o deslocamento até a delegacia, segundo a PM, a mulher apresentou comportamento alterado, tentou danificar a viatura e demonstrava intenso nervosismo.
Inicialmente, a suspeita negou qualquer participação no homicídio. A prisão reforça a linha de investigação conduzida pela Polícia Civil, que já apontava a jovem como peça central no caso.
O corpo de João Francisco foi localizado às margens de uma estrada de terra, em meio a uma área de mata, após denúncia anônima que indicou o ponto exato onde ele se encontrava. A vítima estava desaparecida desde a manhã de 31 de dezembro. Um dia antes da localização do corpo, o veículo do idoso foi encontrado abandonado na área urbana do município, o que levantou suspeitas de crime.
Informações preliminares apontam que o corpo apresentava lesões compatíveis com golpes de faca, porém detalhes oficiais sobre a dinâmica do homicídio não foram divulgados para preservar o andamento das investigações.
A mulher foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde permanecerá à disposição da Justiça, devendo passar por audiência de custódia antes de ser transferida para a cadeia feminina de Tupi Paulista. A Polícia Civil segue apurando o caso para esclarecer as circunstâncias do crime e verificar a possível participação de outros envolvidos.
