A Polícia Militar de Birigui prendeu, na tarde desta terça-feira (13), a principal suspeita de envolvimento no homicídio do motorista aposentado João Francisco de Assis Vasques, de 77 anos. O idoso foi encontrado morto no dia 2 de janeiro, em uma área rural de Santópolis do Aguapeí, em avançado estado de decomposição.

A mulher, identificada pelas iniciais J.R.D.G., de 22 anos, foi localizada em um bar na Rua Tupi, no bairro Santo Antônio, após a PM receber informações sobre seu paradeiro. Durante a abordagem, ela tentou resistir à ação policial, sendo contida pela equipe.

Contra a suspeita havia um mandado de prisão temporária, com prazo de 30 dias, expedido pela Justiça de Araçatuba, no âmbito das investigações que apuram o crime. Durante o deslocamento até a delegacia, segundo a PM, a mulher apresentou comportamento alterado, tentou danificar a viatura e demonstrava intenso nervosismo.