Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (13) resultou na morte de Calixto Aparecido Marques, de 67 anos, morador de Nova Luzitânia, e deixou outras sete pessoas feridas em Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba.

A colisão aconteceu na estrada vicinal Fioravante Beline, que liga o município ao distrito de Vicentinópolis, e envolveu uma caminhonete e um Fiat Argo branco, veículo pertencente a uma usina de álcool da região. Calixto estava no banco de passageiro do automóvel.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o impacto foi violento e mobilizou diversas equipes de resgate, incluindo ambulâncias e apoio de socorristas da região. Ao todo, oito vítimas foram retiradas dos veículos e encaminhadas para unidades de saúde.