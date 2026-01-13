Um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (13) resultou na morte de Calixto Aparecido Marques, de 67 anos, morador de Nova Luzitânia, e deixou outras sete pessoas feridas em Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba.
A colisão aconteceu na estrada vicinal Fioravante Beline, que liga o município ao distrito de Vicentinópolis, e envolveu uma caminhonete e um Fiat Argo branco, veículo pertencente a uma usina de álcool da região. Calixto estava no banco de passageiro do automóvel.
Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o impacto foi violento e mobilizou diversas equipes de resgate, incluindo ambulâncias e apoio de socorristas da região. Ao todo, oito vítimas foram retiradas dos veículos e encaminhadas para unidades de saúde.
Apesar do atendimento médico, Calixto Aparecido Marques não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco tempo após dar entrada no hospital. O estado de saúde atualizado dos outros sete feridos não havia sido divulgado até o fechamento desta reportagem.
A via foi parcialmente interditada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou a perícia técnica no local. Os levantamentos devem auxiliar na elaboração do laudo que irá apontar as causas e a dinâmica do acidente.
O trânsito na vicinal operou com lentidão durante o atendimento da ocorrência, sendo totalmente liberado no final da tarde. A Polícia Civil deve instaurar inquérito para investigar as circunstâncias do acidente.
