O Bandeirante de Birigui deu início à venda de ingressos para a estreia no Campeonato Paulista da Série A3, conforme divulgado nas redes sociais oficiais do clube nesta semana. O Leão entra em campo no dia 24 de janeiro, às 19h, no Estádio Pedro Marin Berbel, diante da Portuguesa Santista, em confronto que marca o início da caminhada na competição estadual.

Os ingressos já estão disponíveis, com valores de meia-entrada fixados em R$ 50 para cadeiras, R$ 30 para arquibancadas e R$ 20 para o setor geral. As vendas presenciais ocorrem na BEC Store, enquanto o público também pode adquirir entradas de forma online pela plataforma Total Ticket. Crianças de até 12 anos não pagam, mediante apresentação de documento.

Dentro de campo, o Bandeirante chega para a estreia cercado de expectativa. Nos últimos dois meses, o clube anunciou cerca de 20 reforços, promovendo uma ampla reformulação no elenco. Entre os nomes de maior destaque está o goleiro Jailson, experiente atleta com passagem marcante pelo Palmeiras, onde conquistou títulos importantes, incluindo competições nacionais.