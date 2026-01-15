16 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO NA RONDON

Polícia Rodoviária prende foragido durante operação em Castilho

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Rodoviária
Passageiro de ônibus interestadual tinha mandado de prisão em aberto


Equipes do Tático Ostensivo Rodoviário realizaram, na tarde dessa terça-feira (14), a prisão de um homem procurado pela Justiça, durante a Operação Impacto. A ocorrência foi registrada por volta das 16h30, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), altura do km 664, em Castilho.

Os policiais abordaram um ônibus Volvo Comil que fazia transporte interestadual e, durante a fiscalização, procederam à checagem dos documentos dos passageiros. Na verificação, foi constatado que um dos ocupantes, que viajava na poltrona 05, possuía mandado de prisão em vigor pelo crime previsto no artigo 155 do Código Penal (furto).

Diante da confirmação, o indivíduo foi detido e encaminhado ao Distrito Policial de Andradina, onde a autoridade policial de plantão foi informada dos fatos e confirmou a prisão. O capturado permaneceu à disposição da Justiça.

