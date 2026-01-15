A Prefeitura de Andradina foi a primeira cidade da região a anunciar oficialmente o reajuste salarial dos servidores públicos municipais para 2026, com índice superior à inflação apurada no ano anterior. O aumento será de 4,46%, garantindo ganho real de 0,20 ponto percentual acima do IPCA/IBGE, que fechou em 4,26% no acumulado de janeiro a dezembro de 2025.

Além do reajuste nos salários, o governo municipal também concedeu um aumento de 14,29% no vale-alimentação, elevando o benefício de R$ 700 para R$ 800.

“Em janeiro de 2021, no primeiro mês do mandato do prefeito Mário Celso (PSD), o auxílio-alimentação era de R$ 435. O acumulado até hoje representa um aumento de 83,91%, com ganho real de 44,02% acima da inflação no período”, destacou o o secretário municipal de Fazenda, Planejamento, Gestão Fiscal, Desenvolvimento Econômico e Inovação, Norival Nunes.