O prefeito de Andradina, Mário Celso Lopes (PSD), instituiu o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI) 2026. O período de adesão segue aberto até 31 de março, prazo em que os servidores efetivos interessados deverão protocolar o Termo de Adesão junto à Gerência de Recursos Humanos.

Após o pedido, a administração municipal terá até 10 dias úteis para analisar cada solicitação, que poderá ser aprovada ou recusada conforme critérios de interesse público e disponibilidade orçamentária.

Caso o desligamento seja autorizado, o pagamento das indenizações e verbas rescisórias será realizado em até 10 dias após a publicação do ato oficial no Diário Oficial do Município.

Quem pode aderir