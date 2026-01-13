A Prefeitura de Araçatuba abriu um novo processo seletivo para contratar profissionais da rede municipal de ensino em caráter temporário. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município e a organização da seleção está sob responsabilidade da Fundação Vunesp.

A seleção prevê duas contratações imediatas para motorista, além da formação de cadastro de reserva para os demais cargos, que poderão ser chamados conforme a demanda das escolas durante o período de vigência do processo.

Os profissionais contratados terão, além do salário, vale-alimentação de R$ 1.070, plano de saúde ambulatorial e plano odontológico, ampliando o pacote de benefícios oferecido pela administração municipal.