A Prefeitura de Araçatuba abriu um novo processo seletivo para contratar profissionais da rede municipal de ensino em caráter temporário. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Município e a organização da seleção está sob responsabilidade da Fundação Vunesp.
A seleção prevê duas contratações imediatas para motorista, além da formação de cadastro de reserva para os demais cargos, que poderão ser chamados conforme a demanda das escolas durante o período de vigência do processo.
Os profissionais contratados terão, além do salário, vale-alimentação de R$ 1.070, plano de saúde ambulatorial e plano odontológico, ampliando o pacote de benefícios oferecido pela administração municipal.
O prazo de validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, de acordo com a necessidade da Prefeitura.
Salários e funções
Os vencimentos variam conforme o cargo e a carga horária, podendo ultrapassar R$ 5,5 mil por mês. Entre as funções disponíveis estão:
Motorista – R$ 2.434,34 (40h semanais)
Agente Escolar – R$ 2.287,22 (40h)
Oficial Administrativo Escolar – R$ 2.100,29 (40h)
Secretário de Escola – R$ 3.185,04 (40h)
Agente de Desenvolvimento Infantil – R$ 3.619,37 (40h)
Professor PEB I – R$ 3.981,31 (30h)
Professor PEB II – Educação Especial – R$ 5.574,43 (40h)
Professor PEB II – Arte – R$ 4.180,44 (30h)
Professor PEB II – Educação Física – R$ 4.180,44 (30h)
As inscrições estarão abertas de 12 de janeiro, às 10h, até 11 de fevereiro de 2026, às 23h59, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp.
As taxas variam conforme o nível do cargo:
- R$ 54,90 para motorista;
- R$ 67,90 para nível médio;
- R$ 98,80 para nível superior.
O pagamento poderá ser feito até 12 de fevereiro de 2026.
Mulheres que doaram leite materno ao menos três vezes nos últimos 12 meses podem solicitar isenção da taxa entre 12 e 13 de janeiro de 2026.
O edital também assegura 5% das vagas para pessoas com deficiência e permite o uso de nome social por candidatos travestis e transexuais. Todos os detalhes do processo seletivo, incluindo requisitos, estão na edição extra do Diário Oficial do Município, no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzYwMzAx.
