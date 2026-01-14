Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (13) após uma ação da Polícia Militar no centro de Coroados. A operação teve início a partir de uma denúncia que indicava a venda de entorpecentes em um estabelecimento comercial.
As equipes se deslocaram até o local indicado e realizaram a abordagem de quatro pessoas que estavam no interior do comércio. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com parte dos abordados, que afirmaram ser usuários de drogas.
Com a autorização da responsável pelo estabelecimento, os policiais realizaram uma vistoria no interior do imóvel, onde localizaram 22 pedras de crack, quatro porções de maconha e quatro porções de cocaína, todas já separadas para comercialização. Também foram apreendidos dinheiro em espécie e aparelhos celulares.
No decorrer da ocorrência, foi constatado o envolvimento direto de dois indivíduos com o tráfico, sendo que um deles assumiu a posse das drogas. Todos os envolvidos foram encaminhados ao Distrito Policial.
Após os procedimentos legais, a proprietária do estabelecimento e outro suspeito permaneceram presos, à disposição da Justiça. Os demais foram ouvidos e liberados.
