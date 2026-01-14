Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira (13) após uma ação da Polícia Militar no centro de Coroados. A operação teve início a partir de uma denúncia que indicava a venda de entorpecentes em um estabelecimento comercial.

As equipes se deslocaram até o local indicado e realizaram a abordagem de quatro pessoas que estavam no interior do comércio. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com parte dos abordados, que afirmaram ser usuários de drogas.

Com a autorização da responsável pelo estabelecimento, os policiais realizaram uma vistoria no interior do imóvel, onde localizaram 22 pedras de crack, quatro porções de maconha e quatro porções de cocaína, todas já separadas para comercialização. Também foram apreendidos dinheiro em espécie e aparelhos celulares.