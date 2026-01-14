O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Birigui, está prestes a iniciar o processo seletivo para cursos superiores por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A seleção será destinada a candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2023, 2024 ou 2025.
Ao todo, o campus de Birigui oferece cinco cursos superiores gratuitos, distribuídos entre bacharelado, licenciatura e tecnologia, ampliando as opções para estudantes que buscam formação em uma instituição pública federal, gratuita e reconhecida pela qualidade do ensino.
Na modalidade bacharelado, são oferecidos os cursos de Engenharia de Computação, com duração de quatro anos e aulas em período integral, e Engenharia de Controle e Automação, curso novo no campus, com duração de cinco anos e aulas no período noturno.
O IFSP Birigui também disponibiliza licenciaturas em Física e Matemática, ambas com duração de quatro anos e aulas no período noturno, voltadas à formação de professores para a educação básica e áreas afins.
Já na área de tecnologia, o campus oferece o curso superior de Sistemas para Internet, com duração de três anos e aulas no período noturno, voltado à formação de tecnólogos para o setor de tecnologia da informação.
O Sisu é o sistema do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país, utilizando exclusivamente a nota do Enem. A inscrição é gratuita e realizada de forma online, permitindo que o candidato escolha até duas opções de curso, conforme a nota obtida no exame e a concorrência das vagas.
Os interessados em obter mais informações sobre os cursos podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (18) 3643-1166, ou comparecer diretamente ao campus do IFSP Birigui, localizado na rua Pedro Cavalo, 709, no bairro Portal da Pérola II.
