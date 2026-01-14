O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Birigui, está prestes a iniciar o processo seletivo para cursos superiores por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A seleção será destinada a candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2023, 2024 ou 2025.

Ao todo, o campus de Birigui oferece cinco cursos superiores gratuitos, distribuídos entre bacharelado, licenciatura e tecnologia, ampliando as opções para estudantes que buscam formação em uma instituição pública federal, gratuita e reconhecida pela qualidade do ensino.

Na modalidade bacharelado, são oferecidos os cursos de Engenharia de Computação, com duração de quatro anos e aulas em período integral, e Engenharia de Controle e Automação, curso novo no campus, com duração de cinco anos e aulas no período noturno.