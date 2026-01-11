11 de janeiro de 2026
REGIÃO

Motorista morre após ser arremessado de carreta em Mirassol

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
ARTESP
Condutor foi lançado para fora do veículo e atropelado após perder o controle em Mirassol
Um grave acidente com uma carreta foi registrado na tarde deste sábado (10) na Rodovia Washington Luís, no trecho que passa por Mirassol, aproximadamente 120 km de Araçatuba. O motorista não resistiu aos ferimentos após ser arremessado para fora do veículo e atropelado por automóvel que trafegava pela via.

Segundo informações da Artesp, o caminhão seguia normalmente pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. A carreta saiu da pista, atravessou o canteiro central e colidiu contra um talude às margens da estrada.

Com a violência do impacto, o motorista foi lançado para fora da cabine e acabou sendo atingido por um veículo que passava pelo local no momento do acidente. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, porém a vítima morreu antes de ser socorrida.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

