Um grave acidente com uma carreta foi registrado na tarde deste sábado (10) na Rodovia Washington Luís, no trecho que passa por Mirassol, aproximadamente 120 km de Araçatuba. O motorista não resistiu aos ferimentos após ser arremessado para fora do veículo e atropelado por automóvel que trafegava pela via.
Segundo informações da Artesp, o caminhão seguia normalmente pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. A carreta saiu da pista, atravessou o canteiro central e colidiu contra um talude às margens da estrada.
Com a violência do impacto, o motorista foi lançado para fora da cabine e acabou sendo atingido por um veículo que passava pelo local no momento do acidente. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, porém a vítima morreu antes de ser socorrida.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.