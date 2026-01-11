Um grave acidente com uma carreta foi registrado na tarde deste sábado (10) na Rodovia Washington Luís, no trecho que passa por Mirassol, aproximadamente 120 km de Araçatuba. O motorista não resistiu aos ferimentos após ser arremessado para fora do veículo e atropelado por automóvel que trafegava pela via.

Segundo informações da Artesp, o caminhão seguia normalmente pela rodovia quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o condutor perdeu o controle da direção. A carreta saiu da pista, atravessou o canteiro central e colidiu contra um talude às margens da estrada.

Com a violência do impacto, o motorista foi lançado para fora da cabine e acabou sendo atingido por um veículo que passava pelo local no momento do acidente. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente, porém a vítima morreu antes de ser socorrida.