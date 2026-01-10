A Prefeitura de Araçatuba deve dar início, até o próximo dia 19, às obras de desassoreamento da Lagoa do Miguelão, localizada no bairro Jardim Amizade. A intervenção ocorre por meio de parceria com o Governo do Estado de São Paulo, dentro do Programa Rios Vivos SP Águas.

O maquinário que será utilizado nos trabalhos chegou ao local neste sábado (10) e começa a ser montado na segunda-feira (12). A previsão é que o serviço se estenda por cerca de quatro meses, podendo variar conforme as condições climáticas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, responsável pelas licenças ambientais, a expectativa é remover aproximadamente 18 mil metros cúbicos de sedimentos, o equivalente a cerca de 3.600 caçambas. O investimento estimado para a obra é de R$ 1,3 milhão. A execução ficará a cargo do Estado, enquanto a manutenção posterior será de responsabilidade do município.