A Prefeitura de Araçatuba deve dar início, até o próximo dia 19, às obras de desassoreamento da Lagoa do Miguelão, localizada no bairro Jardim Amizade. A intervenção ocorre por meio de parceria com o Governo do Estado de São Paulo, dentro do Programa Rios Vivos SP Águas.
O maquinário que será utilizado nos trabalhos chegou ao local neste sábado (10) e começa a ser montado na segunda-feira (12). A previsão é que o serviço se estenda por cerca de quatro meses, podendo variar conforme as condições climáticas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, responsável pelas licenças ambientais, a expectativa é remover aproximadamente 18 mil metros cúbicos de sedimentos, o equivalente a cerca de 3.600 caçambas. O investimento estimado para a obra é de R$ 1,3 milhão. A execução ficará a cargo do Estado, enquanto a manutenção posterior será de responsabilidade do município.
Além da Lagoa do Miguelão, o mesmo programa já promoveu o desassoreamento do Córrego Alvoradinha, no bairro Alvorada. A intervenção, concluída em dezembro do ano passado, recuperou cerca de 900 metros do curso d’água, contribuindo para melhorar a drenagem urbana e a qualidade ambiental da região.
Segundo a Prefeitura, tanto a lagoa quanto o córrego foram definidos como áreas prioritárias por serem pontos críticos de alagamento durante períodos de chuva intensa. A expectativa é que as obras reduzam riscos de enchentes e tragam benefícios diretos aos moradores do entorno.
Em relação à Lagoa das Flores, no Jardim América, outro local afetado por alagamentos recentes, o município prepara um projeto de macrodrenagem para pleitear novos recursos junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). A iniciativa ganhou força após o temporal registrado em dezembro, que provocou alagamentos em dezenas de residências e exigiu a mobilização de equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e secretarias municipais.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.