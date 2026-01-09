A Prefeitura de Araçatuba publicou nesta sexta-feira (9), os decretos que definem os critérios de cálculo e o calendário de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2026. As medidas constam no Diário Oficial do Município do dia 30 de dezembro e regulamentam a correção dos valores venais dos imóveis e as datas para quitação do tributo.

De acordo com o Decreto nº 24.302, os valores venais, utilizados como base para o cálculo do IPTU, passaram por atualização monetária de 4,71%. O índice corresponde à variação do IPCA-E, indicador oficial de inflação calculado pelo IBGE no período de janeiro a dezembro de 2024.

A administração municipal explica que a correção tem caráter exclusivamente inflacionário, sem aumento real de impostos. A medida atende à Lei de Responsabilidade Fiscal e segue orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), evitando defasagem na arrecadação e possível renúncia de receita.

Calendário de vencimentos