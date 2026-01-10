O Balcão de Empregos da Prefeitura de Araçatuba realizará, na próxima terça-feira (13), um processo seletivo presencial para preencher vagas em uma empresa distribuidora da plataforma Shopee.

As entrevistas acontecerão das 13h às 17h, na sede do próprio Balcão. Ao todo, serão oferecidas 33 oportunidades, sendo 30 para auxiliar de logística e três para orientador de pátio.

Para participar da seleção, é exigido ensino fundamental completo. As vagas contam com diferentes escalas de trabalho, com jornadas que variam entre o período da manhã e da tarde.