O Balcão de Empregos da Prefeitura de Araçatuba realizará, na próxima terça-feira (13), um processo seletivo presencial para preencher vagas em uma empresa distribuidora da plataforma Shopee.
As entrevistas acontecerão das 13h às 17h, na sede do próprio Balcão. Ao todo, serão oferecidas 33 oportunidades, sendo 30 para auxiliar de logística e três para orientador de pátio.
Para participar da seleção, é exigido ensino fundamental completo. As vagas contam com diferentes escalas de trabalho, com jornadas que variam entre o período da manhã e da tarde.
O salário é de R$ 2.070, além de benefícios pagos em dinheiro. Os contratados receberão cesta básica de R$ 150, vale-transporte, auxílio mobilidade de R$ 440 e vale-refeição de R$ 35,50 por dia trabalhado.
As oportunidades contam com diferentes escalas de trabalho, que incluem jornadas de segunda a sábado no regime 6x1, com horários das 6h às 14h20 e das 5h às 15h20, além de escalas de terça a domingo, também no regime 6x1, das 5h25 às 13h45. Há ainda a opção de escala 5x2, de quarta a domingo, com jornada das 5h25 às 15h13.
Os interessados devem comparecer ao Balcão de Empregos de Araçatuba, localizado na Avenida Waldemar Alves, nº 50, bairro São Joaquim, portando documentos pessoais e currículo atualizado.
