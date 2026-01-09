Teve início nesta semana, em Birigui, a perfuração de um novo poço semiartesiano com a finalidade de reforçar o abastecimento de água no bairro Portal da Pérola II e em áreas próximas. A estrutura está sendo instalada nas dependências da Escola Municipal Yvone Miragaia Peruzzo.

A obra resulta de uma parceria entre o município e a empresa BRNPAR Empreendimentos Imobiliários Ltda. A perfuração faz parte de uma contrapartida vinculada a empreendimentos em desenvolvimento na cidade e não gera custos diretos aos cofres públicos.

De acordo com as informações técnicas, o poço terá cerca de 200 metros de profundidade e capacidade estimada de vazão de até 15 mil litros por hora. A produção diária pode chegar a aproximadamente 360 mil litros, volume que será incorporado à rede de distribuição.