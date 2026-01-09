Teve início nesta semana, em Birigui, a perfuração de um novo poço semiartesiano com a finalidade de reforçar o abastecimento de água no bairro Portal da Pérola II e em áreas próximas. A estrutura está sendo instalada nas dependências da Escola Municipal Yvone Miragaia Peruzzo.
A obra resulta de uma parceria entre o município e a empresa BRNPAR Empreendimentos Imobiliários Ltda. A perfuração faz parte de uma contrapartida vinculada a empreendimentos em desenvolvimento na cidade e não gera custos diretos aos cofres públicos.
De acordo com as informações técnicas, o poço terá cerca de 200 metros de profundidade e capacidade estimada de vazão de até 15 mil litros por hora. A produção diária pode chegar a aproximadamente 360 mil litros, volume que será incorporado à rede de distribuição.
Após a conclusão da perfuração, está prevista a instalação de equipamentos necessários para garantir a potabilidade da água, além da interligação ao reservatório do Portal da Pérola II, permitindo a distribuição para os imóveis atendidos pela rede.
A expectativa é que o novo poço contribua para melhorar a pressão e a regularidade do fornecimento, especialmente em períodos de maior consumo, como nos meses mais quentes do ano.
Além do Portal da Pérola II, a estrutura também deverá auxiliar no abastecimento dos bairros Residencial Dom Pedro e Portal do Parque III, regiões que historicamente registram dificuldades relacionadas à distribuição de água.
Há anos, moradores da região do Portal da Pérola convivem com problemas recorrentes de falta d’água, situação que se intensifica durante períodos de estiagem prolongada e no verão, quando o consumo aumenta significativamente.
