Uma ação do Policiamento Rodoviário da Polícia Militar resultou na prisão de três estrangeiros e na apreensão de uma grande quantidade de drogas na tarde desta sexta-feira (10), em Castilho. A ocorrência foi registrada por volta das 18h30, na Rodovia Marechal Rondon, na altura do km 666.

Durante fiscalização de rotina realizada no contexto da Operação Impacto, que integra as ações comemorativas dos 78 anos do Policiamento Rodoviário, equipes do Tático Ostensivo Rodoviário da região de Araçatuba abordaram um ônibus interestadual para inspeção.

Na vistoria detalhada, os policiais encontraram entorpecentes escondidos no interior do veículo. Parte da droga estava camuflada no encosto de três poltronas e o restante na bagagem pertencente a um dos suspeitos. Ao todo, foram apreendidos 10,625 quilos de pasta base de cocaína, divididos em dez tabletes, além de 2,256 quilos de maconha, distribuídos em seis pacotes.