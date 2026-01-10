10 de janeiro de 2026
ÚLTIMA RODADA

Araçatuba luta até o fim, mas cai diante do Athletico na Copinha

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Time da casa reage, empata no segundo tempo, mas sofre gol decisivo no Adhemarzão
Time da casa reage, empata no segundo tempo, mas sofre gol decisivo no Adhemarzão

O Araçatuba FC se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta sexta-feira (9), após ser superado por 2 a 1 pelo Athletico Paranaense, no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão em Araçatuba, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo 5.

Jogando em casa e empurrado pela torcida, o time aracatubense enfrentou um adversário que teve maior posse de bola no início e criou as primeiras chances da partida. A pressão resultou no gol do Athletico já nos minutos finais do primeiro tempo, quando Rhichey aproveitou sobra dentro da área e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Araçatuba mostrou poder de reação e passou a ocupar mais o campo ofensivo. A insistência foi recompensada logo aos quatro minutos, em jogada de bola parada: após escanteio, Erlan finalizou de cabeça, o goleiro rebateu e o próprio atacante apareceu para empurrar para o gol, deixando tudo igual.

O empate animou o time da casa, que tentou manter o ritmo, mas o Athletico voltou a ficar à frente sete minutos depois. Arthur Monteiro recebeu pela esquerda, invadiu a área e finalizou rasteiro, sem chances para o goleiro.

Mesmo em desvantagem, o Araçatuba não se entregou e buscou o ataque, arriscando finalizações de média distância na tentativa de novo empate. Do outro lado, o Athletico também criou oportunidades, mas o placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com o resultado, o Araçatuba encerra sua participação na competição sem pontuar, enquanto o Athletico garante a liderança do grupo e avança para a fase de mata-mata.

