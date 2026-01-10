O Araçatuba FC se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta sexta-feira (9), após ser superado por 2 a 1 pelo Athletico Paranaense, no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, o Adhemarzão em Araçatuba, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo 5.

Jogando em casa e empurrado pela torcida, o time aracatubense enfrentou um adversário que teve maior posse de bola no início e criou as primeiras chances da partida. A pressão resultou no gol do Athletico já nos minutos finais do primeiro tempo, quando Rhichey aproveitou sobra dentro da área e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Araçatuba mostrou poder de reação e passou a ocupar mais o campo ofensivo. A insistência foi recompensada logo aos quatro minutos, em jogada de bola parada: após escanteio, Erlan finalizou de cabeça, o goleiro rebateu e o próprio atacante apareceu para empurrar para o gol, deixando tudo igual.