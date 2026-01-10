10 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIDA NOVA

Santa Casa faz primeira captação de órgãos de 2026 em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Santa Casa
Fígado e rins foram destinados a três pacientes da fila estadual de transplantes
Fígado e rins foram destinados a três pacientes da fila estadual de transplantes

A Santa Casa de Araçatuba realizou, na sexta-feira (9), a primeira captação de órgãos de 2026. O procedimento possibilitou a doação de um fígado e dois rins, que serão destinados a três pacientes cadastrados no Sistema Estadual de Transplantes (SET), vinculado à Central Nacional de Transplantes.

Os órgãos foram autorizados para doação pelos familiares de um homem que estava internado na unidade hospitalar e teve o diagnóstico de morte encefálica confirmado na quinta-feira (8).

A retirada dos órgãos foi conduzida por uma equipe especializada de um hospital da capital paulista, com o suporte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Teccidos para Transplante (CIHDOTT). O transporte até São Paulo foi realizado em aeronave

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários