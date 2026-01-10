A Santa Casa de Araçatuba realizou, na sexta-feira (9), a primeira captação de órgãos de 2026. O procedimento possibilitou a doação de um fígado e dois rins, que serão destinados a três pacientes cadastrados no Sistema Estadual de Transplantes (SET), vinculado à Central Nacional de Transplantes.

Os órgãos foram autorizados para doação pelos familiares de um homem que estava internado na unidade hospitalar e teve o diagnóstico de morte encefálica confirmado na quinta-feira (8).

A retirada dos órgãos foi conduzida por uma equipe especializada de um hospital da capital paulista, com o suporte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Teccidos para Transplante (CIHDOTT). O transporte até São Paulo foi realizado em aeronave