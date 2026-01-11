Uma briga entre dois homens registrada neste sábado (10) terminou em morte e ferimentos graves em Guararapes, na região de Araçatuba. O confronto ocorreu em frente a uma residência na Rua Joaquim Pinto de Oliveira, no Bairro Industrial.

Segundo as informações, os envolvidos se desentenderam por razões ainda não esclarecidas. Durante a confusão, um dos homens foi atingido por golpes de faca, enquanto o outro sofreu ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

As vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Municipal de Guararapes. No entanto, Alex Ferreira Gazola, de 39 anos, não resistiu à gravidade das lesões provocadas pelas facadas e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade de saúde.