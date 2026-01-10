Um homem de 28 anos foi preso na sexta-feira (9), em Valparaíso, suspeito de sequestrar, ameaçar e agredir a ex-companheira após não aceitar o fim de um relacionamento que durou cerca de oito anos. O caso mobilizou equipes policiais e moradores da cidade.

De acordo com o registro policial, a vítima, uma jovem de 25 anos, havia se mudado recentemente para a casa da mãe, no município de Bento de Abreu, após o término da relação. Ela estava sozinha no imóvel quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, que teria usado uma faca para rendê-la e forçá-la a entrar em um veículo.

Ainda segundo as informações apuradas, o suspeito dirigiu até Valparaíso, circulando por diversos pontos da cidade. Em um deles, próximo ao aterro municipal, passou a ameaçar matar a vítima, mantendo-a sob constante intimidação durante o trajeto. A ação foi interrompida por moradores que presenciaram a violência.