A última saída temporária de 2025 terminou nesta semana. Na cidade de Araçatuba, a Justiça autorizou a saída temporária de 85 detentos do regime semiaberto, no período de 23 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026. De acordo com dados obtidos pela Folha da Região, na cidade houve o retorno integral dos detentos. Já em Birigui, 140 presos foram beneficiados, porém 2 não se reapresentaram dentro do prazo estabelecido.

Na região, Lucélia teve 92 detentos beneficiados pela saída temporária, com retorno de todos os presos às unidades prisionais dentro do prazo estipulado. Já em Mirandópolis, a Justiça autorizou a saída de 273 presos, dos quais 11 não se reapresentaram após o período do benefício. Em Valparaíso, 691 detentos foram contemplados com a saída temporária, sendo que 30 não retornaram às unidades, conforme os dados divulgados pela Secretaria da Administração Penitenciária.

Ainda segundo a Secretaria, quando o preso deixa de retornar à unidade no prazo determinado, passa automaticamente à condição de foragido, perde o direito ao regime semiaberto e, caso seja recapturado, retorna ao regime fechado.