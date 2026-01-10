Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (9), após uma ocorrência de violência doméstica registrada na região central de Guaraçaí.

De acordo com informações apuradas no local, a equipe policial foi acionada para atender a denúncia feita por uma senhora de 71 anos, que relatou estar sendo ameaçada pelo próprio filho. Segundo a vítima, o homem estava embriagado, agressivo e descumpria uma medida protetiva de urgência já existente contra ele.

Durante a abordagem, o autor confirmou aos policiais que tinha conhecimento da determinação judicial que o impedia de se aproximar da mãe. Diante da situação e da violação da medida, ambos foram conduzidos ao Distrito Policial.