10 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
VIOLÊNCIA

Filho é preso após ameaçar mãe de 71 anos em Guaraçaí

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vítima possuía medida protetiva e agressor estava embriagado no momento da ocorrência
Vítima possuía medida protetiva e agressor estava embriagado no momento da ocorrência

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (9), após uma ocorrência de violência doméstica registrada na região central de Guaraçaí.

De acordo com informações apuradas no local, a equipe policial foi acionada para atender a denúncia feita por uma senhora de 71 anos, que relatou estar sendo ameaçada pelo próprio filho. Segundo a vítima, o homem estava embriagado, agressivo e descumpria uma medida protetiva de urgência já existente contra ele.

Durante a abordagem, o autor confirmou aos policiais que tinha conhecimento da determinação judicial que o impedia de se aproximar da mãe. Diante da situação e da violação da medida, ambos foram conduzidos ao Distrito Policial.

Após os procedimentos legais, o homem permaneceu preso e à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários