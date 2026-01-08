Durante ronda preventiva pela Rua Madalena Lourenço Bruno, agentes da Guarda Civil Municipal de Araçatuba identificaram um motociclista em atitude suspeita e realizaram o acompanhamento do veículo. A abordagem ocorreu no momento em que o condutor estacionava na própria via.

Na revista pessoal, nenhum material ilícito foi localizado. No entanto, a verificação da motocicleta revelou diversas irregularidades administrativas, entre elas a ausência do lacre na placa. O condutor também não apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

Inicialmente, o abordado informou que a motocicleta pertencia a um terceiro. Após questionamentos, acabou admitindo que o veículo era irregular, classificado como “NP” (não pago).