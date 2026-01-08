Durante ronda preventiva pela Rua Madalena Lourenço Bruno, agentes da Guarda Civil Municipal de Araçatuba identificaram um motociclista em atitude suspeita e realizaram o acompanhamento do veículo. A abordagem ocorreu no momento em que o condutor estacionava na própria via.
Na revista pessoal, nenhum material ilícito foi localizado. No entanto, a verificação da motocicleta revelou diversas irregularidades administrativas, entre elas a ausência do lacre na placa. O condutor também não apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).
Inicialmente, o abordado informou que a motocicleta pertencia a um terceiro. Após questionamentos, acabou admitindo que o veículo era irregular, classificado como “NP” (não pago).
Diante das infrações constatadas e da inconsistência na identificação do veículo, o condutor e a motocicleta foram encaminhados ao Plantão Policial para análise da autoridade competente. Os Autos de Infração de Trânsito foram lavrados, e o veículo recolhido ao pátio credenciado, onde permanece à disposição do órgão de trânsito.
