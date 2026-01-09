A Câmara Municipal de Araçatuba abriu um novo processo seletivo público para a formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior. A seleção é realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e segue as normas da Lei Federal nº 11.788/2008.

Podem participar estudantes regularmente matriculados a partir do primeiro semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Jornalismo, Tecnologia da Informação, Economia, Gestão de Recursos Humanos, Marketing e Publicidade e Propaganda, entre outros previstos no edital.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com até seis horas diárias, em regime presencial. Os estagiários selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 839,64 por mês, além de auxílio-alimentação e auxílio-transporte, ambos no valor de R$ 230,57 mensais.