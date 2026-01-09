Uma jovem de 20 anos morreu nessa quarta-feira (7) após sofrer um grave acidente de motocicleta na Rodovia Municipal Lázaro Teixeira dos Santos, no município de Zacarias, região de Araçatuba. O caso aconteceu no dia 1º de janeiro, feriado de Ano Novo.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, a motociclista perdeu o controle do veículo, tombou na pista e caiu no asfalto. Ela foi encontrada inconsciente e socorrida inicialmente ao pronto-socorro de Buritama.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima, identificada como Thainá Berce, foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, onde permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por seis dias.