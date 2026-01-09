Após o recebimento de uma denúncia anônima pelo telefone 190, policiais militares do 2º BPM/I realizaram uma ação na noite desta quinta-feira (8), no bairro Vila Formosa, em Penápolis, que resultou na prisão de dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a averiguação nas imediações do endereço informado, a equipe identificou um indivíduo com as características repassadas e realizou a abordagem enquanto ele caminhava pela via pública. Com o suspeito, os policiais encontraram cinco porções de cocaína e um aparelho celular.

Ao ser questionado, o homem admitiu a comercialização do entorpecente e informou que mantinha mais drogas em sua residência. Diante da informação, os policiais se deslocaram até o imóvel indicado, onde localizaram um segundo indivíduo.