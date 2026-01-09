Os moradores de Penápolis já podem realizar o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao exercício de 2026. Quem optar pela quitação em parcela única até o dia 20 de janeiro garante desconto de 10% sobre o valor total do tributo.
Para os contribuintes que preferirem dividir o pagamento, a primeira parcela vence no dia 23 de janeiro, com as demais cobradas no mesmo dia dos meses seguintes. O número de parcelas varia conforme o valor lançado do imposto neste ano.
Imóveis com IPTU acima de R$ 162,03 poderão parcelar o débito em até 12 vezes mensais. Já aqueles cujo valor total seja igual ou inferior a esse montante terão a opção de dividir o pagamento em seis parcelas.
Segundo a Secretaria Municipal de Finanças, cerca de 35 mil carnês estão sendo entregues no município. O IPTU representa a principal fonte de arrecadação própria da prefeitura, sendo fundamental para a manutenção dos serviços públicos.
Caso o carnê não seja entregue até o dia 15 de janeiro, o contribuinte poderá retirá-lo diretamente no Serviço de Rendas e Tributos da Prefeitura ou emitir as guias de pagamento pelo site oficial do município. Pela internet, também é possível gerar boletos atualizados, inclusive após o vencimento, com acréscimo de juros.
O pagamento pode ser feito nas agências bancárias conveniadas, casas lotéricas, caixas eletrônicos, internet banking, débito automático e, como alternativa prática, via PIX, disponível 24 horas por dia. Ao acessar o QR Code presente na guia, os dados são preenchidos automaticamente, tornando o processo rápido e seguro.
Além do IPTU, a Secretaria de Finanças também informa a distribuição dos carnês referentes à Taxa de Licença, ISSQN e Taxa de Ambulante. Débitos de anos anteriores já inscritos em dívida ativa devem ser renegociados diretamente no Serviço de Rendas da Prefeitura.
