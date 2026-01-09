Os moradores de Penápolis já podem realizar o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao exercício de 2026. Quem optar pela quitação em parcela única até o dia 20 de janeiro garante desconto de 10% sobre o valor total do tributo.

Para os contribuintes que preferirem dividir o pagamento, a primeira parcela vence no dia 23 de janeiro, com as demais cobradas no mesmo dia dos meses seguintes. O número de parcelas varia conforme o valor lançado do imposto neste ano.

Imóveis com IPTU acima de R$ 162,03 poderão parcelar o débito em até 12 vezes mensais. Já aqueles cujo valor total seja igual ou inferior a esse montante terão a opção de dividir o pagamento em seis parcelas.