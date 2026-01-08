08 de janeiro de 2026
PEDIDO AO GOVERNO

Prolongamento da João Arruda Brasil avança para sair do papel

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Projeto busca apoio estadual para ampliar via e melhorar a mobilidade urbana
O projeto de continuidade da avenida João Arruda Brasil deu mais um passo importante nesta semana com a formalização do pedido de apoio estadual para a elaboração do projeto executivo da Prefeitura de Araçatuba da obra na visita do governador exercício Felício Ramuth (PSD) à cidade nesta quarta-feira (07). A proposta prevê a ligação da Rua do Fico, no bairro Dona Amélia, até a Via Aguinaldo Fernando dos Santos, conhecida como Estrada Boiadeira, criando um novo corredor viário entre regiões estratégicas da cidade.

A ampliação da avenida é considerada uma intervenção fundamental para melhorar o fluxo de veículos, reduzir deslocamentos e facilitar o acesso entre bairros residenciais, áreas comerciais e vias de ligação regional. A obra também é vista como indutora de desenvolvimento urbano, com potencial para valorizar a região e atrair novos investimentos.

Além do prolongamento da João Arruda Brasil, o pacote de demandas apresentado inclui melhorias em trechos da rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), como a reconstrução de uma passarela no km 43 e a pavimentação de uma marginal próxima ao Cemitério Recanto da Paz, no bairro Rosele, ações voltadas à segurança e à fluidez do trânsito.

O conjunto de obras também contempla a retomada da pavimentação de estradas vicinais de acesso ao Condomínio Copacabana e a implantação de uma rotatória na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do km 530. A estrutura deve facilitar o acesso à avenida Flora Braziliana e melhorar a ligação com a região turística do Botânico Hotel Fazenda.

Com os pedidos protocolados, a expectativa é que os projetos avancem para a fase técnica, etapa necessária para a futura execução das obras.

