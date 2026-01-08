Uma van foi atingida por um incêndio na tarde desta quinta-feira (8), na Avenida Rio Branco, nas proximidades da linha férrea, em Guararapes. O caso foi registrado após as 13h e não houve vítimas.
Segundo as informações, as chamas se espalharam rapidamente e consumiram completamente o veículo. As circunstâncias que levaram ao incêndio ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas.
A equipe municipal de combate a incêndios foi acionada e conseguiu conter o fogo, impedindo que as chamas alcançassem imóveis próximos ou outros veículos que transitavam pela região. Para garantir a segurança, a área foi isolada temporariamente, com restrições à circulação de pedestres e motoristas.
