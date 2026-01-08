O início de 2026 exige atenção redobrada dos Microempreendedores Individuais (MEIs) que atuam na região de Araçatuba. O mês de janeiro concentra prazos importantes para quem deseja manter o CNPJ ativo, evitar restrições fiscais e garantir a permanência no Simples Nacional.

MEIs que foram excluídos do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro, geralmente em razão de débitos tributários ou da não entrega de declarações anteriores, ainda podem regularizar a situação. O prazo para quitar ou parcelar pendências e solicitar o reenquadramento termina em 31 de janeiro de 2026, por meio do Portal do Simples Nacional.

De acordo com Rafael Ribeiro, analista de negócios do Sebrae-SP na região de Araçatuba, resolver essas pendências logo no início do ano evita complicações ao longo dos meses seguintes. Ele destaca que janeiro é um período decisivo para reorganizar o negócio e manter a empresa em conformidade com as exigências fiscais.