Contribuintes de Jales foram surpreendidos ao consultar os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2026 no site da prefeitura. Em alguns casos o aumento chega aproximadamente 200%.
Em nota, a administração municipal explicou que os novos valores fazem parte de um processo de readequação da cobrança do imposto. Segundo a prefeitura, estudos técnicos identificaram distorções na base de cálculo do IPTU, que vinham sendo discutidas desde 2007, período em que o município apresentava uma das menores arrecadações da região.
Além da revisão cadastral, também foi aplicado o reajuste anual previsto em lei, calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou 5,10% em 2025.
O secretário municipal da Fazenda, Marcelo Silva Souza, afirmou que a atualização busca garantir maior justiça tributária. De acordo com ele, a medida visa alinhar a cobrança ao padrão real dos imóveis, assegurando que propriedades com características distintas contribuam de forma proporcional.
A prefeitura informou ainda que os relatórios técnicos e normas que embasam a revisão estão disponíveis para consulta pública. Contribuintes que discordarem dos valores lançados podem solicitar revisão ou reavaliação junto à Secretaria Municipal de Fazenda.
