Contribuintes de Jales foram surpreendidos ao consultar os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2026 no site da prefeitura. Em alguns casos o aumento chega aproximadamente 200%.

Em nota, a administração municipal explicou que os novos valores fazem parte de um processo de readequação da cobrança do imposto. Segundo a prefeitura, estudos técnicos identificaram distorções na base de cálculo do IPTU, que vinham sendo discutidas desde 2007, período em que o município apresentava uma das menores arrecadações da região.

Além da revisão cadastral, também foi aplicado o reajuste anual previsto em lei, calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou 5,10% em 2025.