A Justiça acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réu o professor de futebol preso em Araçatuba, investigado por suspeita de abusos contra crianças e adolescentes. Com a decisão, a prisão temporária do acusado, em vigor desde 14 de novembro de 2025, foi convertida em prisão preventiva, sem prazo para acabar.

Segundo as investigações, as vítimas têm em média 12 anos de idade. Os relatos indicam que, em grande parte dos casos, os abusos teriam ocorrido dentro do veículo do investigado, após ele oferecer carona aos meninos. Há ainda denúncias de abordagens em banheiros e em ônibus utilizados para deslocamento a campeonatos esportivos.

Conforme informações divulgadas pela Folha da Região em novembro, o professor solicitava que os jovens chegassem antes do horário dos treinos, momento em que os crimes teriam sido cometidos. Depoimentos colhidos pela polícia apontam que os abusos vinham ocorrendo há pelo menos dois anos.