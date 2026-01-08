Um casal foi preso em flagrante no fim da noite desta terça-feira (7) acusado de praticar um roubo em uma farmácia localizada na rua Bento da Cruz, na região central de Birigui. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após acionamento da vítima.

Segundo o relato, os suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto, momento em que o homem simulou estar armado ao colocar a mão dentro de uma pochete. Durante a ação, foram levados dinheiro, um aparelho celular e uma lata de leite em pó.

Com base nas características informadas, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar e abordar o casal pouco tempo depois. Na averiguação, foram encontrados os objetos mencionados pela vítima, além da pochete utilizada na ação e a quantia de R$ 119 em dinheiro.