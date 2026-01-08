Um casal foi preso em flagrante no fim da noite desta terça-feira (7) acusado de praticar um roubo em uma farmácia localizada na rua Bento da Cruz, na região central de Birigui. A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar após acionamento da vítima.
Segundo o relato, os suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto, momento em que o homem simulou estar armado ao colocar a mão dentro de uma pochete. Durante a ação, foram levados dinheiro, um aparelho celular e uma lata de leite em pó.
Com base nas características informadas, os policiais iniciaram buscas e conseguiram localizar e abordar o casal pouco tempo depois. Na averiguação, foram encontrados os objetos mencionados pela vítima, além da pochete utilizada na ação e a quantia de R$ 119 em dinheiro.
Questionados, os suspeitos admitiram a prática do crime. Ambos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram presos por roubo. Os itens recuperados foram devolvidos à proprietária da farmácia.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.