O Governo do Estado de São Paulo realizou, na manhã desta quarta-feira (7), a entrega de 324 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova Araçatuba, referentes aos módulos 3, 4 e 5 do empreendimento localizado na Estrada Vicinal Jocelin Gottardi. A iniciativa integra o Programa Casa Paulista, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida e a iniciativa privada, e é voltada a famílias de baixa renda.

A cerimônia contou com a presença do governador em exercício, Felício Ramuth (PSD), além de autoridades municipais, representantes da Caixa Econômica Federal e da construtora responsável pela obra. O investimento total no residencial supera R$ 131 milhões, reunindo recursos dos governos estadual, federal e municipal.

Durante o evento, Ramuth destacou que o acesso à moradia é resultado da soma entre políticas públicas e o esforço das famílias beneficiadas. Segundo ele, o subsídio estadual de R$ 10 mil foi fundamental para facilitar a entrada no financiamento e reduzir o impacto do aluguel no orçamento familiar.