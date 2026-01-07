O Governo do Estado de São Paulo realizou, na manhã desta quarta-feira (7), a entrega de 324 unidades habitacionais do Residencial Vida Nova Araçatuba, referentes aos módulos 3, 4 e 5 do empreendimento localizado na Estrada Vicinal Jocelin Gottardi. A iniciativa integra o Programa Casa Paulista, em parceria com o Minha Casa, Minha Vida e a iniciativa privada, e é voltada a famílias de baixa renda.
A cerimônia contou com a presença do governador em exercício, Felício Ramuth (PSD), além de autoridades municipais, representantes da Caixa Econômica Federal e da construtora responsável pela obra. O investimento total no residencial supera R$ 131 milhões, reunindo recursos dos governos estadual, federal e municipal.
Durante o evento, Ramuth destacou que o acesso à moradia é resultado da soma entre políticas públicas e o esforço das famílias beneficiadas. Segundo ele, o subsídio estadual de R$ 10 mil foi fundamental para facilitar a entrada no financiamento e reduzir o impacto do aluguel no orçamento familiar.
“A gente não precisa carregar ninguém no colo, basta dar a mão para que, com esforço próprio, cada um consiga transformar a sua vida”, afirmou.
Saúde
Além da área habitacional, o governador em exercício deu ênfase especial aos investimentos em saúde, com destaque para a implantação do AME Mais (Ambulatório Médico de Especialidades Mais) em Araçatuba. O novo serviço vai ampliar a capacidade de atendimento especializado, incluindo a realização de pequenas cirurgias, consultas e exames, reduzindo filas e deslocamentos para outros municípios.
De acordo com Ramuth, o AME Mais contará com 100 salas cirúrgicas adicionais, 24 novos leitos e 11 consultórios, com investimento estimado em R$ 42 milhões.
“Araçatuba vai ganhar um AME Mais, que não atende só a cidade, mas toda a região. Isso significa mais consultas, mais cirurgias e mais dignidade no atendimento à população”, destacou.
O governador também citou outros avanços na área da saúde, como a ampliação da Santa Casa, que já opera com novos leitos de UTI pediátrica e adulta, além do andamento das obras do Hospital Regional de Birigui, que receberá investimento superior a R$ 287 milhões e contará com 274 leitos, com previsão de conclusão em 2027.
Na segurança pública, Ramuth apresentou números que indicam queda nos índices de criminalidade na região, com redução de homicídios, roubos e furtos, resultado, segundo ele, do reforço no efetivo policial e da ampliação de programas estaduais de monitoramento.
Ao final da cerimônia, o governador em exercício reforçou a importância da atuação conjunta entre Governo Federal, Estado, Prefeitura e iniciativa privada, destacando que a união entre os entes públicos é essencial para garantir moradia, saúde e qualidade de vida à população.
