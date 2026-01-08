As famílias inscritas na seleção das unidades habitacionais do Residencial Mundo Novo IV, em Penápolis, deverão comparecer à Prefeitura para a atualização cadastral entre os dias 14 e 27 de janeiro. Ao todo, cerca de quatro mil famílias estão habilitadas para concorrer às 96 moradias do empreendimento, que integra o Programa Minha Casa, Minha Vida.
Os inscritos que realizaram o cadastro em julho de 2024 receberão convocações em seus endereços, com data e horário definidos para o atendimento. Já as famílias que residem na zona rural não receberão aviso domiciliar e devem procurar diretamente o saguão da Prefeitura dentro do período estipulado.
De acordo com a administração municipal, a atualização é exclusiva para quem já participou do cadastro anterior e representa uma etapa obrigatória do processo. Após essa fase, a Caixa Econômica Federal ficará responsável pela seleção das famílias, seguindo critérios previstos pelo programa federal e regulamentação municipal.
O mutirão de atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. No sábado, dia 17 de janeiro, o atendimento ocorrerá das 8h às 12h. Para a atualização, o responsável familiar deve apresentar documento oficial com foto. Caso não receba a convocação até o início do período, o interessado poderá comparecer espontaneamente à Prefeitura.
Entre os critérios exigidos pelo Minha Casa, Minha Vida está a renda familiar bruta mensal de até R$ 2.850, valor calculado a partir da soma dos rendimentos de todos os integrantes da família. Quem ultrapassar esse limite será automaticamente desclassificado.
Também não podem participar famílias que possuam ou detenham outro imóvel residencial, urbano ou rural, em qualquer local do país. Além disso, é necessário comprovar situação de déficit habitacional, como moradia inadequada, coabitação involuntária, excesso de moradores em imóvel alugado ou comprometimento elevado da renda com aluguel.
Outro requisito é a comprovação de residência mínima de dez anos no município de Penápolis, por meio de documentos como CadÚnico, histórico escolar de dependentes ou registros em unidades de saúde da rede municipal.
O Residencial Mundo Novo IV está sendo construído na Marginal Maria Chica, com investimento superior a R$ 15 milhões. O empreendimento contará com 96 apartamentos distribuídos em seis torres de quatro pavimentos, com quatro unidades por andar. Cada imóvel terá 48,04 metros quadrados, com dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e sacada. A área comum incluirá espaço destinado a biblioteca.
