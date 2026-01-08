As famílias inscritas na seleção das unidades habitacionais do Residencial Mundo Novo IV, em Penápolis, deverão comparecer à Prefeitura para a atualização cadastral entre os dias 14 e 27 de janeiro. Ao todo, cerca de quatro mil famílias estão habilitadas para concorrer às 96 moradias do empreendimento, que integra o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Os inscritos que realizaram o cadastro em julho de 2024 receberão convocações em seus endereços, com data e horário definidos para o atendimento. Já as famílias que residem na zona rural não receberão aviso domiciliar e devem procurar diretamente o saguão da Prefeitura dentro do período estipulado.

De acordo com a administração municipal, a atualização é exclusiva para quem já participou do cadastro anterior e representa uma etapa obrigatória do processo. Após essa fase, a Caixa Econômica Federal ficará responsável pela seleção das famílias, seguindo critérios previstos pelo programa federal e regulamentação municipal.