O Fundo Social de Solidariedade de Birigui abriu inscrições para uma nova etapa de cursos gratuitos destinados à qualificação da população. As capacitações abrangem áreas como artesanato, costura e gastronomia, com início das aulas programado para o mês de fevereiro.
Podem se inscrever moradores do município com 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. Para o curso de corte e costura, no entanto, a exigência mínima de escolaridade é o ensino médio completo.
Entre as opções disponíveis está o Curso de Corte e Costura, oferecido pela Escola de Moda Costurando o Saber, com início no dia 9 de fevereiro. As aulas acontecerão às segundas e terças-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Já o Curso de Bordado Vagonite começa no dia 23 de fevereiro, com aulas semanais às segundas-feiras, no período da tarde.
Na área gastronômica, a Escola de Culinária Cozinha Cravo e Canela oferece o Curso de Salgados, com início também em 23 de fevereiro. As turmas serão formadas em dois formatos: às segundas e quartas-feiras ou às terças e quintas-feiras, sempre no período da manhã. Outra opção é o Curso de Ponto Cruz, que terá início em 26 de fevereiro, com aulas às quintas-feiras, à tarde.
Além dessas capacitações, o Fundo Social segue recebendo inscrições para cursos realizados em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Estão disponíveis vagas para pedreiro, assentador de piso e azulejo, manicure e pedicure, além de cuidador de idosos, todos voltados a homens e mulheres com idade mínima de 18 anos.
Também estão previstas turmas de informática, destinadas ao público a partir de 16 anos, ampliando as oportunidades de capacitação profissional no município.
Para se inscrever, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. O atendimento ocorre no Fundo Social de Birigui, localizado na rua Santa Teresa, nº 365, no bairro Vila Troncoso. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (18) 3643-1231.
