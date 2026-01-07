O Fundo Social de Solidariedade de Birigui abriu inscrições para uma nova etapa de cursos gratuitos destinados à qualificação da população. As capacitações abrangem áreas como artesanato, costura e gastronomia, com início das aulas programado para o mês de fevereiro.

Podem se inscrever moradores do município com 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. Para o curso de corte e costura, no entanto, a exigência mínima de escolaridade é o ensino médio completo.

Entre as opções disponíveis está o Curso de Corte e Costura, oferecido pela Escola de Moda Costurando o Saber, com início no dia 9 de fevereiro. As aulas acontecerão às segundas e terças-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Já o Curso de Bordado Vagonite começa no dia 23 de fevereiro, com aulas semanais às segundas-feiras, no período da tarde.