07 de janeiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FIM DA LINHA

Araçatuba luta até o fim, mas é derrotado e eliminado da Copinha

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Youtube
Araçatuba reage no fim, mas vê o Osasco Sporting levar a melhor e assumir a ponta do grupo
Araçatuba reage no fim, mas vê o Osasco Sporting levar a melhor e assumir a ponta do grupo

O Araçatuba FC batalhou muito, mas acabou superado pelo Osasco Sporting por 2 a 1 na noite dessa terça-feira (06), no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, a equipe araçatubense acaba eliminada da competição.

Logo no início da partida, o time visitante marcou com Eduardo, que completou de cabeça após cruzamento da esquerda. No segundo tempo, uma falha na saída de bola do Araçatuba resultou no segundo gol: Marcos Santiago roubou a posse e deixou Jonas Matheus livre para ampliar.

Mesmo pressionado, o Araçatuba não desistiu e conseguiu diminuir no último lance do jogo com Ezequiel, aproveitando rebote na área. Porém, já não havia mais tempo para buscar o empate.

Com a vitória, o Osasco Sporting chega a quatro pontos e assume provisoriamente a liderança do Grupo 5. Já o Araçatuba FC, derrotado pelo Maricá na primeira rodada, permanece sem pontuar e se despede da Copinha. Na última rodada, o Osasco enfrenta o Maricá às 18h45, enquanto o Araçatuba entra em campo, às 21h, contra o Athletico-PR.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários