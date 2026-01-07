O Araçatuba FC batalhou muito, mas acabou superado pelo Osasco Sporting por 2 a 1 na noite dessa terça-feira (06), no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, a equipe araçatubense acaba eliminada da competição.

Logo no início da partida, o time visitante marcou com Eduardo, que completou de cabeça após cruzamento da esquerda. No segundo tempo, uma falha na saída de bola do Araçatuba resultou no segundo gol: Marcos Santiago roubou a posse e deixou Jonas Matheus livre para ampliar.

Mesmo pressionado, o Araçatuba não desistiu e conseguiu diminuir no último lance do jogo com Ezequiel, aproveitando rebote na área. Porém, já não havia mais tempo para buscar o empate.