O Araçatuba FC batalhou muito, mas acabou superado pelo Osasco Sporting por 2 a 1 na noite dessa terça-feira (06), no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, a equipe araçatubense acaba eliminada da competição.
Logo no início da partida, o time visitante marcou com Eduardo, que completou de cabeça após cruzamento da esquerda. No segundo tempo, uma falha na saída de bola do Araçatuba resultou no segundo gol: Marcos Santiago roubou a posse e deixou Jonas Matheus livre para ampliar.
Mesmo pressionado, o Araçatuba não desistiu e conseguiu diminuir no último lance do jogo com Ezequiel, aproveitando rebote na área. Porém, já não havia mais tempo para buscar o empate.
Com a vitória, o Osasco Sporting chega a quatro pontos e assume provisoriamente a liderança do Grupo 5. Já o Araçatuba FC, derrotado pelo Maricá na primeira rodada, permanece sem pontuar e se despede da Copinha. Na última rodada, o Osasco enfrenta o Maricá às 18h45, enquanto o Araçatuba entra em campo, às 21h, contra o Athletico-PR.
