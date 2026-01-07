A cidade de Araçatuba passará a contar com voos diários de ida e volta para São Paulo operados pela Gol Linhas Aéreas a partir de março. Atualmente, a empresa realiza viagens em quatro dias da semana, mas ampliará a malha aérea para atender à crescente demanda de passageiros.

A definição pela nova frequência ocorreu após análises operacionais e de tráfego realizadas pela companhia. O aumento de fluxo no Aeroporto Dario Guarita, aliado ao crescimento regional nas áreas de negócios, saúde, tecnologia, turismo e eventos, contribuiu para a decisão de disponibilizar voos todos os dias.

Antes da mudança, a rota funcionava às segundas, quartas, sextas e domingos, conectando Araçatuba ao Aeroporto de Congonhas. Com a ampliação, a cidade ganhará mais opções de horários, facilitando deslocamentos e fortalecendo a conectividade aérea regional.