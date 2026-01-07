07 de janeiro de 2026
ILHA SOLTEIRA

Ataque, ameaça e vandalismo: homem preso por violência doméstica

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Suspeito teria intimidado companheira e familiares, e danificado carro com faca e enxada, em Ilha Solteira
Suspeito teria intimidado companheira e familiares, e danificado carro com faca e enxada, em Ilha Solteira

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na noite desta terça-feira (6), após ameaçar a companheira e familiares dela e causar danos a um veículo no bairro Zona Norte, em Ilha Solteira.

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de conflito familiar na rua Passeio Parati. No local, os policiais encontraram a vítima e parentes, que relataram que o suspeito passou a fazer ameaças contra as pessoas presentes durante a discussão.

Ainda segundo os relatos, o homem utilizou uma faca e o cabo de uma enxada para danificar o automóvel da companheira, aumentando o clima de tensão no imóvel. Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Após o registro da ocorrência, o acusado permaneceu detido e foi autuado em flagrante pelo crime de violência doméstica, ficando à disposição da Justiça.

