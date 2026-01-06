Produtores da agricultura familiar têm até as 9h desta quarta-feira (7) para apresentar a documentação e o projeto de venda de alimentos destinados à merenda escolar da rede municipal de Araçatuba. O prazo refere-se à Chamada Pública nº 023/2025, conduzida pela Secretaria Municipal de Educação.

O chamamento é voltado a agricultores familiares individuais ou organizados em associações e cooperativas que possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), tanto na modalidade física quanto jurídica.

A iniciativa integra o projeto Merenda da Terra, criado em julho de 2025, que prevê a compra de alimentos produzidos no próprio município para abastecer a merenda escolar. Atualmente, a rede municipal atende mais de 16 mil estudantes distribuídos em 66 unidades de ensino.