Produtores da agricultura familiar têm até as 9h desta quarta-feira (7) para apresentar a documentação e o projeto de venda de alimentos destinados à merenda escolar da rede municipal de Araçatuba. O prazo refere-se à Chamada Pública nº 023/2025, conduzida pela Secretaria Municipal de Educação.
O chamamento é voltado a agricultores familiares individuais ou organizados em associações e cooperativas que possuam Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), tanto na modalidade física quanto jurídica.
A iniciativa integra o projeto Merenda da Terra, criado em julho de 2025, que prevê a compra de alimentos produzidos no próprio município para abastecer a merenda escolar. Atualmente, a rede municipal atende mais de 16 mil estudantes distribuídos em 66 unidades de ensino.
De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial, a elaboração da chamada levou em consideração reuniões realizadas ao longo do último ano com representantes de associações rurais, com o objetivo de adequar a lista de produtos às características reais da produção local. A partir desse diálogo, foram identificados, por exemplo, grupos com capacidade de fornecer alimentos específicos, como morangos orgânicos.
Além do chamamento, a Prefeitura informou que foram promovidas ações de capacitação para pequenos produtores, em parceria com o Sebrae, com foco na preparação técnica e administrativa necessária para o fornecimento à merenda escolar.
